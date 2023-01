Asociația <Edu-Max> Suceava, coordonată de profesoara Elena-Manuela David, de la Colegiul Național <Petru Rareș>, are în plan să încheie un acord de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou>, pentru a veni în sprijinul copiilor internați în Secția de Boli Infecțioase. Profesoara a declarat, la Radio Top: „Visăm să dăm niște <pastile> copiilor și să găsim o modalitate ca fiecare copil să primească o jucărie sau o carte pe care să nu trebuiască să o pună în bibliotecă, ci să și-o ia lui, să o folosească. E vorba și de a muta dintr-o parte în alta. Nici nu poți vizita spitalul. Tehnologia în spital este de bună calitate și hai să o folosim. Cablajele s-au făcut și e momentul să realizăm ceva și pentru copiii spitalizați la Infecțioase”. Manuela David a adăugat: „Facem totul pentru copiii sănătoși, dar există <1 iunie> și pentru copiii din spital. La Infecțioase copiii sînt izolați și merită mai mult”. Profesoara David a mai spus că ideea de a veni în ajutorul copiilor de la Infecțioase i-a venit în urmă cu trei ani după o întîlnire avută la spital cu șefa Secției, Monica Terteliu, și a completat: „Monica Terteliu mi-a arătat într-un capăt de culoar un pom de Crăciun în care avea <Secret Garden> pentru copii și acolo găseau o bomboană”.

