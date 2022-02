Primarii celor opt localități din Zona Urbană Funcțională Suceava și anume Suceava, Salcea, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Adâncata, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei, au stabilit în urma unei întâlniri care a avut loc la sediul Primăriei Suceava foaia de parcurs în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență a proiectului privind transportul electric metropolitan. ”Am stabilit foaia de parcurs care este una foarte strânsă și urgentă. În perioada 22-25 marie toate aceste localități trebuie să dea HCL-uri privind acest proiect cu participarea financiară și celelalte probleme legat de terenurile pentru amplasarea stațiilor de încărcare. Mă bucur că a fost un consens pe acest proiect care probabil va fi primul proiect pe care îl vom depune pe PNRR. El are termen de depunere data de 1 aprilie. Nu prea îmi place această dată de aceea să spunem că până la 31 martie vom avea finalizată documentația pentru acest proiect”, a spus Lungu.

El a menționat că la această întâlnire s-a stabilit și bugetul pentru prima etapă a proiectului cea care va fi finanțată prin PNRR restul urmând a fi finanțat pe POR. Municipiul Suceava vine cu suma de 12,493 milioane de euro, orașul Salcea cu 500.000 de euro iar celelalte comune cu câte 324.770 de euro fiecare. Valoarea proiectului este de 18,167 de milioane de euro. Cu acești bani vor fi achiziționate într-o primă etapă 20 de autobuze mari și 8 microbuze și 30 de stații de încărcare a aautobuzelor. ”Deși Suceava are transport electric pune suma cea mai mare să putem promova acest transport în ZUF. Ne putem dezvolta doar împreună. Avantajul municipalității este de a scoate parțial transportul interjudețean din oraș pentru a fluidiza traficul”,a conchis Ion Lungu.