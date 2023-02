Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șeful Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a declarat că pe pârtiile Parc și Veverița din municipiul-stațiune sunt condiții deosebite de schiat, după ultimele ninsori. El a mai spus că este păcat că s-au terminat săptămânile de vacanță școlară, care au reprezentat o gură de oxigen pentru structurile de cazare. Coordonatorul salvamontiștilor dorneni a adăugat: „Probabil că de-acum vom <trăi> doar pentru weekend-uri. S-a cunoscut că au fost săptămânile de vacanță, și se cunoștea mai bine dacă beneficiam și săptămâna trecută de zăpadă. În weekend au fost multe solicitări pentru cazări. M-au sunat mulți prieteni să le recomand ceva, că stațiunea este plină. Gradul de ocupare s-a dus spre 80-85%. Doar câteva locuri mai erau pe la anumite hoteluri mai mari”. De asemenea, Petru Ariciuc a afirmat: „Sâmbătă au apărut și unele renunțări. Lumea a plecat mai repede fiindcă a plouat foarte, foarte mult. Dacă nu avem agrementări în stațiune atunci rămâne și stațiunea fără turiști”. El estimează că dacă nu va ploua și nu va fi prea cald, la Vatra Dornei se va mai putea schia aproximativ o lună.

