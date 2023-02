În luna februarie 2023, s-au împlinit 10 ani de la primul antrenament de alergare de grup organizat de către Asociația Sportivă SanaSport la Constanța. De atunci și până în prezent, asociația a promovat sportul și stilul de viață sănătos prin organizarea de evenimente sportive de succes. Una dintre cele mai așteptate întreceri ale anului este Maratonul Nisipului, singurul maraton din Europa de Sud Est, care se desfășoară integral pe nisip.

Avem plăcerea să anunțăm deschiderea procesului de înscriere la ediția a 8-a a Maratonului Nisipului, intitulată #INFINITRUN, care se va desfășura sâmbătă, 29 aprilie 2023, pe plaja Neversea – plaja Reyna din Constanța.

Cu fiecare pas alergat, dorim să ducem mai departe bucuria alergării către generația următoare. Așadar, invitația noastră se adresează tuturor celor care doresc să își ia porția de adrenalină și să simtă bucuria alergării într-un mediu unic – plaja nisipoasă, cu marele albastru în fundal și soarele în față.

Evenimentul este conceput pentru toți iubitorii de alergare, indiferent de nivelul de pregătire fizică sau vârstă. Astfel, avem pregătite mai multe probe, inclusiv cursa populară de 5 km, proba regină de maraton, cursa Family Run de 1 km și curse pe distanțe scurte dedicate copiilor și adolescenților în cadrul Campionii Școlii.

“Cu mare entuziasm și optimism, suntem încântați să anunțăm a 8-a ediție a Maratonului Nisipului! Pentru noi, acest eveniment nu este doar o cursă, ci un prilej de a celebra spiritul sportiv și de a promova un stil de viață sănătos. În acest an, sub numele #INFINITRUN, dorim să ducem mai departe bucuria alergării către generația următoare și să facem din această ediție o experiență unică pentru toți participanții. Suntem foarte mândri să organizăm acest eveniment pe plaja Neversea – plaja Reyna din Constanța, unde alergătorii vor putea să simtă briza mării și să se bucure de un mediu unic pentru a alerga, cu peisaje pitorești și aer curat.. Acesta este un moment deosebit pentru Asociația Sportivă SanaSport, deoarece astăzi împlinim 10 ani de când am organizat primul antrenament de alergare de grup. De atunci și până acum, am crescut și am organizat mai multe evenimente de succes, dar Maratonul Nisipului este cel care ne-a consolidat poziția ca organizație sportivă de referință în regiune. În acest an, avem pregătite mai multe probe, inclusiv curse scurte pentru copii și adolescenți, precum și proba regină de maraton. Așadar, indiferent de nivelul de pregătire sau de vârstă, există o probă pentru fiecare participant. Invităm toți iubitorii de alergare să se alăture nouă în acest eveniment special, să se înscrie și să își ia partea de adrenalină și bucurie”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive SanaSport.

Așadar, invităm toți cei pasionați de alergare să se înscrie la ediția a 8-a a Maratonului Nisipului, care reprezintă un eveniment sportiv de referință și totodată un prilej de a sărbători deschiderea sezonului estival 2023. Înscrierile sunt deschise pe site-ul nostru https://www.maratonulnisipului.ro/.

Asociaţia Sportivă SanaSport este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în 2013, care are ca obiective majore promovarea importanței sportului pentru societate și îmbunătățirea condiției fizice și a stării de sănătate în rândul locuitorilor din municipiul Constanța. SanaSport organizează în fiecare duminică, începând cu ora 9.00, alergări de anduranță pe nisip, punctul de întâlnire fiind parcarea de la plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia. Până în prezent peste 2000 de iubitori ai sportului au răspuns invitației membrilor SanaSport și au rezonat cu motto-ul Asociației: “Încetează să mai fabrici scuze, aleargă pur și simplu!”. Pentru proiectele sale social-sportive, Asociația “Sanasport” a fost nominalizată la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanta” (secțiunea Sport), edițiile 2016 şi 2017.