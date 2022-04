Maia Morgenstern, în vârstă de 59 de ani, a fost invitată la emisiunea În Oglindă. Îndrăgita actriță a vorbit despre cariera sa impresionantă și despre rolul care i-a marcat viața.

Maia Morgenstern nu mai are nevoie de nicio introducere. Actrița are o carieră de succes, iar numele său este cunoscut atât în țară, cât și în străinătate. Maia a vorbit despre rolul pe care l-a jucat în celebrul film Patimile lui Hristos și despre cum a ajuns să interpreteze personajul Fecioarei Maria. „Țin minte că am venit la filmare, la locul filmării, într-un birou. Mel Gibson m-a invitat acolo. M-a copleșit de moarte, apoi am vorbit omenește. Nu știu când a zburat timpul”, a povestit Maia Morgenstern, potrivit click.ro.

După ce filmul a apărut, el a stârnit multe pasiuni și controverse, iar Maia Morgenstern a primit multe critici din partea fanilor. Actrița a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, că din cauza rolului pe care l-a interpretat a fost agresată fizic pe stradă. Deși acest episod este unul dueros pentru ea, preferă să lase episodul în trecut și să se concentreze pe aspectele pozitive ale carierei sale, mai notează sursa citată.

