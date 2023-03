În anul 2022 au fost înregistratela Prefectura Suceava pentru verificarea legalității un număr total de 45.533 acte administrative adoptate/emise de cele 114 autoritățile publice locale din județul Suceava + Consiliul Județean Suceava, din care: 10.740 hotărâri adoptate de consiliile locale din județul Suceava, 318 hotărâri adoptate de Consiliul Județean Suceava, 33.973 dispoziții emise de primari și 502 dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Suceava. Așa indică bilanțul pe anul 2022 prezentat astăzi de prefectul Alexandru Moldovan.

Au fost contestate în contencios administrativ patru hotărâri adoptate de consilii locale din județul Suceava (Mitocul Dragomirnei, Șcheia, Dornești, Bosanci) și șase dispoziții emise de primari.

Activitatea de verificare a legalităţii presupune verificarea următoarelor aspecte de fond ale actelor administrative:

a)respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative către prefect;

b)competenţa autorităţii publice locale sau judeţene de a emite sau adopta actul administrativ prin raportare la obiectul reglementat prin acesta şi la atribuţiile autorităţii publice locale sau judeţene;

c)îndeplinirea cvorumului necesar adoptării hotărârii de către consiliul local sau judeţean;

d)conformitatea cu actele normative de nivel superior în a căror executare a fost emis sau adoptat actul administrativ, precum şi cu cele emise sau adoptate la nivel european, în sensul că obiectul reglementat prin actul administrativ să fie în concordanţă cu prevederile legale în temeiul cărora a fost emis sau adoptat actul administrativ;

e)în cazul actelor administrative cu caracter normative, îndeplinirea procedurii pentru asigurarea transparenţei decizionale de către autorităţile administraţiei publice locale;

f)motivarea în drept, prin raportarea la actul normativ cu caracter special care reglementează situaţia dată şi la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul administrativ. Raportarea la actul normativ cu caracter special care reglementează situaţia dată, precum şi la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul administrativ se face prin indicarea articolelor (alineat, literă etc.), din actul normativ care reglementează situaţia de fapt, care a făcut necesară adoptarea sau emiterea actului administrativ;

g)verificarea aspectelor de formă ale actelor administrative, prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale solicită, prin adresă motivată, un punct de vedere al prefectului judeţului cu privire la modul în care s-a exercitat controlul de legalitate asupra unui act administrativ emis sau adoptat, consilierul juridic care a verificat actul administrativ comunică autorităţii publice locale, printr-o adresa de răspuns, dacă a fost sau nu necesară intervenţia prefectului pentru a promova acţiune la instanţa de contencios administrativ în vederea anulării actului administrativ respectiv.

În situaţia în care consilierul juridic care realizează controlul de legalitate constată că actul administrativ este adoptat sau emis cu încălcarea prevederilor legale, solicită autorităţii emitente, cu motivarea necesară, după caz:

– refacerea, completarea sau corectarea viciilor de formă în ceea ce priveşte redactarea actului administrativ, prin adresă scrisă;

– reanalizarea actului apreciat ca fiind adoptat sau emis cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare, prin formularea plângerii prealabile, în vederea modificării, completării sau, după caz, a revocării acestuia.