Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația Studenților Mediciniști și Biologi organizează pregătire la anatomie pentru concursul de admitere 2023 la USV. Astfel, cadrele didactice care predau disciplina Anatomie vor avea sesiuni gratuite de meditații, menite să ofere o pregătire adecvată celor care intenționează să devină studenți la specializările din oferta educațională a facultății. Sesiunile de pregătire vor fi susținute de conferențiarul universitar doctor Alexandru Nemțoi și de șeful de lucrări doctor Andrei Cucu, și se vor desfășura online, în perioada 8 martie – 21 iunie, în fiecare zi de marți și de miercuri, începînd cu ora 18.00. Informații suplimentare puteți obține accesînd adresa de email fmsb.meditatii.anatomie@usv.ro.

, 9.3 out of 10 based on 4 ratings