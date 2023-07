Polițiștii au continuat cercetările și cu privire la sesizări din 28.06.2023 și din 29.06.2023, privind faptele de tentativă și furt calificat (furt motorină) de pe raza satelor Iacobești și Calafindești. După administrarea probatoriului, la data de 11.07.2023, a fost continuată urmărirea penală față de 4 bărbați, toți din comuna Dărmănești sub aspectul comiterii infracțiunilor de „Furt calificat” faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1, lit. b din Codul penal, tentativă la infracțiunea de „Furt calificat” faptă prev. și ped. de art. 32 din Codul Penal raportat la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1, lit. ”b” și ”d” din Codul penal, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. și ped. de art. 334 alin. 2 Cod Penal și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped de art. 335 alin. 2 din Codul Penal, cu aplicare art. 38 alin. 1 și 2 Cod Penal. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că cei patru au săvârșit în conveniență și participație infracțională, mai multe fapte de furt de combustibil in rezervoarele unor vehicule de mare tonaj, la săvârșirea furturilor și a tentativelor de furt utilizând un vehicul neînmatriculat și fără a avea permis de conducere. La 12.07.2023, cei patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, de către organele de cercetare penală din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, fiind introduși în arestul IPJ Suceava.

