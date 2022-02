Sâmbătă noapte, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat conduce sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor în trafic, autoturismul despre care existau informații că ar fi condus de un bărbat aflat sub influența alocoolului a fost identificat circulând pe strada Piața Unirii din Rădăuți. Acesta a fost blocat în trafic de un echipaj de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publică și de lucrătorul de serviciu din Compartimentului Rutier. La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din Rădăuți. Pe locul pasagerului dreapta față a fost identificat un bărbat de 25 de ani, din Marginea, iar pe bancheta spate, alți doi pasageri de 25 și respectiv de 23 de ani, ambii din Marginea. Șoferul și unul dintre pasageri au manifestat un comportament necooperant și agresiv verbal în primă fază, motiv pentru care au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Rădăuți. Aici, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Rădăuți unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, s-a stabilit că autoturismul nu avea o asigurare obligatorie valabilă, fiind ridicat certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare, totodată aplicându-se sancțiune contravențională. S-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings