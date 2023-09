Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat ca a verificat lucrările de modernizare prin asfaltare la 4 străzi de pământ, respectiv: Dragomirna, cartier Ițcani, Vasile Lupu, cartier Ițcani, Stefan Luchian, cartier Burdujeni Sat și strada Fagului din zona Aleea Dumbrăvii.

„Se lucrează satisfăcător,cea mai avansată la finalizare este Strada Dragomirna,s-a turnat primul strat de asfalt,urmeaza stratul de uzură. In această toamnă vor fi finalizate toate aceste străzi . Lucram la documentația pentru licitație, la o strada importantă din Burdujeni sat, respectiv Eugen Dobrilă,care dorim să o licităm in acest an”, a mai spus Ion Lungu.