Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunță că trei străzi de pământ au intrat în modernizare. Este vorba de străzile Vasile Lupu și Dragomirna din Ițcani și Ștefan Luchian din Burdujeni sat. ”Mai sunt încă 10 străzi unde se mai lucrează în municipiul Suceava”, a subliniat primarul. El a menționat că lucrările de asfaltare a axului principal continuă și că ”se lucrează binișor”. ”Sigur lucrarea cea mai amplă este la axul principal. Eu zic că se lucrează binișor. Sigur că e delicat să lucrezi pe timp de noapte. Au frezat părerea mea un pic cam mult dar ei au venit cu o explicație că trebuie făcute în continuare lucrările pentru podul CFR de la Burdujeni pentru că sunt acele rosturi de dilatare și asta e strategia. Au frezat acolo și prima dată asfaltează la rosturile de dilatare pentru că nu este indicat să fie frezate rosturile de dilatare și să nu fie turnat asfalt. Eu sper așa cum am spus ca în trei luni de zile să ajungem la capăt cu asfaltarea axului principal. Vrem să facem o lucrare de calitate și merg noaptea în control acolo să mă asigur că așa va fi. Noutatea în proiect e că s-au pus acele capace de canalizare care se reglează”, a spus Ion Lungu.

