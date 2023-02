Paznicul Mănăstirii Voroneț a fost sancționat deocamdată cu avertisment pentru că nu le-a dat voie unor vizitatori să se roage la mormântul fostei starețe. Cazul a fost adus în atenția arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de către unul dintre vizitatori. ”Sărut mâna, Înaltpreasfinția Voastră. Am fost zilele acestea în vizită la Mănăstirea Voroneț. După ce ne-am închinat în biserică mănăstirii, am dorit să mergem și la mormântul fostei maici starețe. Toate bune și frumoase, până ce după noi a venit în fuga portarul care ne-a alungat de acolo, pe principiul faptului că este proprietate privată. Nu vreau să fac rău nimănui, dar atitudinea aceluia a lăsat mult de dorit. Maica stareță fiind înhumată pe o proprietate privată, cum putem noi, „muritorii de rând” să putem să ne închinăm și să ne rugăm la mormântul acesteia?”, a scris vizitatorul.

„Mulțumim, Înaltpreasfinția Voastră, că ne-ați adus la cunoștință, pe aceasta cale, comportamentul inacceptabil al paznicului angajat al mănăstirii, pentru care a primit sancțiune cu avertisment, deocamdată. Obștea mănăstirii este profund recunoscătoare fiecărei persoane care-și aduce aminte de întâia noastră stareță, Stavrofora Irina, și dorește să-i aducă un omagiu. În anul care a trecut am avut și grupuri de pelerini, cu preoți, care s-au rugat la mormântul sfinției sale. Cerem noi scuze pentru atitudinea salariatului și îi așteptăm cu bucurie pe toti!”.

Cu nădejdea că veți accepta scuzele, vă dorim un an cu cât mai puține ispite!, a răspuns actula strareță a mănăstirii.