Un tânăr sucevean în vârstă de 23 de ani care vrea să ridice o mănăstire în cinstea Maicii Domnului i-a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Ce trebuie să fac?”, l-a întrebat tânărul.

”Faceți o adresă în acest sens către exarhatul eparhiei din care faceți parte, în care să explicați ceea ce intenționați să faceți”, i-a răspuns IPS Calinic.