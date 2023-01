Roxana Ciuhulescu a dat lovitura cu participarea ei la „Survivor”, de anul trecut. Deși a rezistat foarte puțin în competiție, vedeta s-a ales cu un onorariu gras. Cu banii obținuți în Republica Dominicană, Roxana și soțul ei și-au luat o căsuță mică și decentă. Acum că s-a mutat în propria ei casă, Rocsana și-ar mai dori și un copil, potrivit click.ro.

Din 2017, Roxana și soțul ei, Silviu Bulugioiu, au locuit cu chirie într-o vilă din zona Pipera. Cu banii obținuți la „Survivor”, Roxana și-a achiziționat, anul trecut, o casă care este dotată cu un living spațios, dormitoare, baie, bucătărie, dar și grădină. „Eu, vara trecută, nu am avut vacanță deloc și mi-aș dori să merg acum, măcar anul acesta, într-o vacanță undeva la căldură. Am tras tare anul trecut, a fost un an în care ne-am luat și casa, că așa e în viață. Am stat cinci ani cu chirie și, în sfârșit, ne-am cumpărat și noi căminul nostru, o căsuță mică, decentă. Într-o casă mică încape la fel de multă iubire ca într-una mare. Mie nu-mi place să mă laud cu ce am!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pentru Click!.

Noua casă a costat-o pe vedetă aproximativ 200.000 de euro, iar acum Roxana și-ar mai dori un copil. Are deja doi, pe Ana și pe Cezar, dar ar mai fi loc de încă unul, care să o moștenească în ce privește înălțimea.

