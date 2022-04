La Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava are loc astăzi, 13 aprilie, la ora 17:00, expoziția de pictură cu vânzare realizată de elevi ucraineni, intitulată „Peaceful Sky For Ukraine” („Cer pașnic pentru Ucraina”).

Expoziția poate fi vizitată în perioada 13-18 aprilie, iar intrarea este liberă. „Peaceful Sky For Ukraine” cuprinde mai multe desene realizate de copii ucraineni, aduse în România de unul dintre refugiații care au ajuns la Sibiu, din Ucraina. Stanislav Lypovskyi face parte dintr-o asociație de ajutorare a copiilor afectați de conflictul armat din Crimeea. El a fugit din Kiev cu familia, direct dintr-un buncăr, „iar pe lângă puținele haine pe care apucase să le ia din casă, bărbatul a avut grijă să salveze și 19 desene realizate de copii, în cadrul programului pe care îl coordona până de curând”.

Conform https://www.turnulsfatului.ro/, ucraineanul nu poate uita de copiii pe care i-a lăsat în urmă și care au în continuare au nevoie de ajutor, de încurajări, de bani poate chiar mai mult acum, când un alt război le zguduie viețile. Tocmai de aceea, atunci când a fugit din Kiev, a luat în bagaj mai multe desene pe care vrea să le valorizeze, în așa fel încât să le poată trimite copiilor bani din România, cu care să își cumpere cele necesare pentru a continua să deseneze, pentru a continua să-și urmeze visul. „Am luat decizia să părăsesc țara atunci când în blocul vecin efectiv a intrat o rachetă. A fost bombardat aproape tot blocul, iar noi pentru două zile ne-am refugiat într-un buncăr. Am luat tot ce am putut să salvăm și am plecat. În timpul în care am stat în buncăr, orașul Kiev a fost înconjurat. În același timp, autoritățile ucrainene formaseră un scut, dar știam că nu va rezista mult. Nu ne-am mai întors acasă din buncăr, ci pur și simplu am plecat cu ce aveam la noi. Am mers pe drumurile din sate, spre România”, a povestit Stanislav, în vârstă de 62 de ani, pentru publicațiile din Sibiu, unde a avut loc deja o expoziție cu lucrările elevilor din Ucraina.

În anul 2016, cu doi ani după ce începuse războiul pentru anexarea Crimeii (în 2014), Stanislava fondat o asociație care ajuta copiii din acele zone, „reabilitare prin artă”. „Copiii erau încurajați să deseneze și erau duși în excursii, ca să își schimbe un pic starea mentală, să se simtă mai bine. Cât am lucrat cu ei, desenele s-au schimbat în timp. De la culori sumbre, au devenit tot mai pozitive și chiar simt o îmbunătățire.

Din păcate au rămas mulți copii acolo și îi încurajez în continuare să se concentreze pe desene”, a completat ucraineanul, care regretă că acum mor copii nevinovați: „Cei mari pleacă la război și sunt mai conștienți de situație. Copiii sunt viitorul și iată că acum trebuie să treacă prin cele mai urâte momente. Moare tânăra generație”.

De organizarea expoziției la Suceava se ocupă Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul Media și Comunicare, Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” – Cimitir Pacea I, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Nord-Est și Centrul Cultural Bucovina.

prof. Gabriela Hisem, coord. de eveniment