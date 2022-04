Una dintre cele mai cunoscute chef femei de la noi este, cu siguranță, Patrizia Paglieri (51 de ani), care face parte din echipa emisiunii matinale „Dimineața cu noi” de la Kanal D. Am vrut să aflăm de la ea cum stă cu dragostea și cum va petrece Paștele și iată ce a spus, în exclusivitate, pentru Click!.

Click!: Cum este să faci parte din echipa matinalului de la Kanal D?

Patrizia Paglieri: Mă simt ca într-o vacanță permanentă, fără exagerare afirm asta! Este o petrecere continuă, mă distrez în fiecare ediție a emisiunii “Dimineața cu noi”. Colegii mei de platou sunt foarte haioși, plini de viață, energici și cred că această chimie se transmite și dincolo de micul ecran, în casele telespectatorilor.

La cât te trezești dimineața și ce ritual ai pînă ajungi la redacție?

La 4.30 mă trezesc, îmi beau cafeaua, mă uit la Știri, apoi plec spre platourile de filmare. Aici trebuie să ajung mai devreme, ca să fiu sigură că totul este în regulă cu rețeta pe care o voi pregăti în ziua respectivă.

Unde vei petrece Paștele?

Voi merge undeva, cu iubitul meu, în zona Sibiului, apoi la Sighișoara și prin împrejurimile locului. Am mai fost pe acolo, însă doar în trecere, erau niște peisaje minunate, am zis că vreau să le vizitez. Mai bine ca în România nu mă simt niciunde, oamenii sunt minunați; oamenii mă cunosc aici, atunci când merg la restaurant, știu că sunt Chef, mă tratează regește.

Te consideri o femeie puternică? Pentru că te-ai ridicat de multe ori și ai mers mai departe…

Da, sunt puternică. De la mama am învățat acest lucru, ea a trecut prin multe, mereu erau optimistă și m-a învățat că mereu să mă uit înainte, niciodată în spate. Plus că am fost o mamă singură, trebuia să fiu puternică. Îmi aduc aminte că atunci când am venit în România, în 1993, să fiu Chef, să dau ordine în bucătărie, erau alte vremuri și nu prea se concepea ca o femeie să fie șef. Pentru femeie este un pic mai greu, aproape în orice domeniu.

