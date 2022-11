În cursul zilei de ieri și in noaptea de 19.12.2022, peste 100 de politiști au actionat pe drumurile publice, in special in interiorul localitatilor și in zona unitatilor de alimentatie publica pentru prevenirea evenimentelor rutiere și identifiarea celor care conduc vehicule sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise. In cadrul actiunilor au fost utilizate și aparatele Druger DrugTest 5000 intrate in dotarea politiștilor, fiind efectuate testari pentru identificarea șoferilor care consuma substante interzise.

În urma actiunii desfășurate nu s-au inregistrat evenimente rutiere grave, fiind asigurat cadrul de normalitate și legalitate a circulatiei rutiere. În plus, in zonele in care s­-au inregistrat caderi de zapada, politiștii au actionat pentru monitorizarea segmentelor de drum in vederea prevenirii accidentelor rutiere.

În cadrul actiunilor au fost testati cu aparatele etilotest și drugtest peste 300 de conducatori auto și au fost identificati mai multi șoferi care s-au urcat bauti la volan, in toate cazurile fiind intocmite dosare penale și dispunandu-se suspendarea dreptului de a conduce.