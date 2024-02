Junior Achievement (JA) România și Raiffeisen Bank lansează o nouă ediție a programului de educație financiară derulat în școli și licee din toată țara.

Ediția din acest an include activități pentru dezvoltarea atitudinilor responsabile în gestionarea resurselor și formarea comportamentelor cu impact asupra calității vieții și mediului.

560 de elevi și 1.256 de profesori vor beneficia gratuit de resurse și activități applied learning (învățare bazată pe utilizarea cunoștințelor și abilităților în contexte reale și practice) .

Junior Achievement (JA) România și Raiffeisen Bank România lansează ediția 2023-2024 a programului educațional, prin care continuă să pună la dispoziția școlilor și liceelor din toată țara, resurse educaționale și modele de activități care susțin dezvoltarea atitudinilor responsabile în gestionare resurselor și formarea comportamentelor cu impact asupra calității vieții și mediului.

33.560 de elevi din clasele primare și de liceu, din 310 localități rurale și urbane participă, sub coordonarea a 1.256 de profesori, la activități de tip applied learning care îi ajută să înțeleagă conexiunea directă între gestionarea banilor și sustenabilitatea resurselor de mediu precum și modul în care alegerile pe care le fac în calitate de consumatori pot ajuta familiile, comunitățile și mediul.

La setul de resurse dezvoltate anterior în cadrul parteneriatului – studii de caz, exerciții de lucru în echipă, interacțiuni cu voluntarii Raiffeisen Bank România, kit-uri educaționale cu resurse adaptate învățării hibride – se adaugă, din acest an, pilotarea unor modele internaționale de educație financiară prin gamification, dar și pentru inițierea și gestionarea de proiecte pentru dezvoltare comunitară sustenabilă.

Astfel, în cursul acestui an școlar, 5000 de liceeni își vor dezvolta cunoștințe referitoare la sustenabilitatea resurselor de mediu și conexiunea cu deciziile de cheltuire a banilor, dar și abilități de gestionare a proiectelor.

”Educația financiară începută de la vârste fragede pune bazele unui comportament financiar sănătos pe pentru adulții de mâine. Continuăm, pentru al 14-lea an consecutiv, parteneriatul cu Junior Achievement, și suntem convinși că, pas cu pas, împreună reușim să îmbunătățim nivelul de educație financiară în rândul românilor.” – Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Pentru susținerea învățării practice, pe perioada anului școlar se vor alătura, ca în fiecare an, și voluntari Raiffeisen Bank România, care vor împărtăși exemple inspirate de experiența profesională pentru a explica, pe înțelesul elevilor, ce înseamnă utilizarea rațională a resurselor financiare și care sunt principiile bankingului digital, meseriile viitorului sau circuitul banilor în economia unei comunități.

„Elevii consideră utile și actuale informațiile și activitățile propuse în cadrul activităților și a webinarelor cu voluntari. Prin intermediul acestora au descoperit abordări diferite în a explica fenomene economice din cotidianul adultului pe care, până la momentul respectiv nu le-au conștientizat sau le-au practicat în sensuri neechilibrate din punct de vedere economico-financiar. Au înțeles conexiunea dintre anumite comportamente și calitatea vieții lor independente, la vârsta adultă”, Profesor – COLEGIUL NAȚIONAL DOAMNA STANCA, Satu Mare

Lansat în 2010, parteneriatul dintre JA România și Raiffeisen Bank a oferit până acum activități, resurse și kit-uri de educație financiară gratuite pentru 269.360 de elevi și peste 7.700 de profesori, iar 42 de licee au beneficiat de finanțări pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare și acces la educație online. Parteneriatul face parte din inițiativa Raiffeisen Bank de susținere a educației financiare în școlile din România.

Potrivit unui studiu intern, derulat pe un eșantion reprezentativ de clienți Raiffeisen în septembrie 2023, 97% dintre părinți consideră că educația financiară este importantă pentru copiii lor deoarece contribuie la crearea unor obiceiuri financiare sănătoase ulterior în viața adultă și 41% dintre participanții la studiu sunt de părere că programele de educație financiară ar trebui oferite de școli în parteneriat cu băncile.