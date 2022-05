Peste 1.500 de consumatori s-au alăturat campaniei naționale “PETcolectezi și câștigi” și au colectat aproximativ 2 tone de PET-uri. Campania a fost derulată de Coca-Cola HBC România, parte a Sistemului Coca-Cola în România și lider al industriei locale de băuturi, în parteneriat cu Auchan România, unul dintre cei mai importanți retaileri din piață, și GreenPoint Management, companie care activează în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, și implementată de organizația non-profit Viitor Plus.

În doar patru luni, peste 1.500 de români au colectat un total de 86.325 de ambalaje de plastic de tip PET în spațiile de colectare special amenajate în hipermarketurile și supermarketurile Auchan din întreaga țară.

“Rezultatele obținute în cadrul acestei campanii ne confirmă încă o dată că fiecare gest produce o schimbare și doar împreună putem construi un viitor mai bun și o lume mai curată pentru generațiile care vin #DupăNoi. Ne bucură foarte mult implicarea oamenilor și suntem recunoscători că alături de consumatori și de partenerii noștri, Auchan, GreenPoint Management și Viitor Plus, am făcut încă un pas în călătoria noastră spre O Lume Fără Deșeuri. Și #NuNeOprimaici. Credem cu tărie că sustenabilitatea înseamnă să acționezi azi, gândindu-te la mâine, iar promisiunea noastră este să consolidăm un business sustenabil și să contribuim la schimbare”, a declarat Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

“Suntem încântați de rezultatele pe care această campanie, parte a Programului nostru de Sustenabilitate Personală #nuepretarziu, le-a produs prin intermediul consumatorilor noștri și de faptul că aceștia au înțeles importanța reciclării. La Auchan, integrăm sustenabilitatea în toate acțiunile noastre și ne dorim ca prin fiecare demers să creștem și mai mult gradul de conștientizare asupra importanței creării unui sistem de economie circular. Reducerea utilizării excesive a plasticului și procesul de colectare separată trebuie să devină o normalitate și în țara noastră. De asemenea, le mulțumim partenerilor noștri Coca-Cola HBC România, GreenPoint Management și Viitor Plus pentru colaborarea extraordinară”, a declarat Corina Dospinoiu, Responsabil CSR în cadrul Auchan Retail România.

În perioada 19 ianuarie – 18 mai 2022, consumatorii care au ales să colecteze separat ambalajele PET, folosind coșurile inteligente instalate în spațiile Auchan și urmând pașii de pe www.petcolect.ro, au fost recompensați cu premii.

Participanții au putut câștiga în fiecare lună unul dintre cele 15 vouchere de cumpărături la Auchan, în valoare de 100 lei fiecare. De asemenea, la finalul campaniei, a fost acordat câte un coș cu produse marca Auchan pentru primii trei participanți care au colectat cele mai multe PET-uri pe întreaga durată de desfășurare.

“Campania PETcolectezi și câștigi reprezintă o acțiune de impact, care îi motivează pe consumatorii români să colecteze și să recicleze recipientele din PET. Este un proiect de succes, care ne consolidează poziția de vârf de lance în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje. Campaniile integrate, implementate alături de partenerii noștri, au menirea de a încuraja colectarea separată a deșeurilor la sursă, ceea ce este esențial” a declarat Irina Ionescu, Director General în cadrul GreenPoint Management.

„Acum 16 ani, Viitor Plus a pornit la drum din dorința de a schimba percepții, de a promova educația de mediu și de a oferi modele de sustenabilitate. Nu am fi putut ajunge în locul unde suntem astăzi fără proiectele realizate împreună cu partenerii noștri. Cu PETcolectezi și câștigi le-am arătat românilor care este potențialul deșeurilor de a fi reciclate și apoi transformate în resurse valoroase. La rândul nostru, am avut ce învăța de la participanții campaniei, fie ei neîncrezători sau optimiști. Am aflat că românii au așteptări ridicate în privința reciclării deșeurilor și își doresc un sistem de colectare separată la fel ca în Occident. Sperăm că, prin astfel de proiecte, vom putea crește gradul de reciclare în următorii ani”, a declarat Teia Ciulacu, Președintele Viitor Plus.

Compania Coca-Cola HBC s-a angajat, la nivel global, ca, până în 2030, să recupereze și să trimită spre reciclare o cantitate de ambalaje echivalentă cu cea pe care o pune pe piață. Pentru a îndeplini acest angajament, prin proiectele construite în cadrul pilonului strategic După Noi Strângem Tot Noi, compania investește în programe de informare și educare cu privire la importanța colectării separate, precum și în proiecte de creștere a capacității de colectare prin infrastructură nouă.

În egală măsură, de la începutul anului 2020, întregul portofoliu de apă minerală naturală Dorna este îmbuteliat în PET deja reciclat (rPET). Acest lucru reduce cantitatea de plastic nou pe care Coca-Cola HBC România o pune pe piață cu 5000 de tone de plastic anual.

După Noi Strângem Tot Noi face parte din După Noi #NuNeOprimAici, platforma care reunește toate proiectele de responsabilitate socială derulate de Sistemul Coca-Cola în România. Lansată în 2016, aceasta reflectă filosofia sistemului Coca-Cola, aceea de a face tot ce este posibil pentru a lăsa în urmă o lume mai bună. Platforma își propune să inspire cât mai mulți oameni să conștientizeze cât de important este ce lasă în urma lor și să adopte un stil de viaţă cât mai responsabil, pe care să-l transmită şi generaţiilor viitoare.

Problema poluării cu plastic și efectele negative ale acesteia sunt motive pentru care Auchan și-a asumat angajamentul ferm de a se implica în reducerea contribuției sale în acest sens. Astfel, în martie 2020 a aderat la Pactul European pentru Plastic, plasând reducerea materialelor plastice pe primul loc în cadrul proiectelor de CSR.

În același timp, Auchan își propune ca, în perioada ce urmează, 100% dintre ambalajele produselor marcă proprie să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile. Întrucât problema poluării cu plastic este prezentă de la producție până la distribuție, Auchan acționează pe mai multe paliere de sustenabilitate, pentru a-și putea îndeplini obiectivele: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ceea ce privește echipamentele frigorifice, creșterea consumului de energie regenerabilă, optimizarea procesului de transport al bunurilor, controlul lanțului de viață al produselor.