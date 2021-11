Petre Sălcudeanu s-a născut la 8 septembrie 1930, în localitatea Gligorești, județul Cluj. A absolvit Facultatea de Critică și Literatură din Moscova și Facultatea de Filosofie din București. Scriitor, scenarist, membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România, fost director general al Studioului cinematografic București, fost președinte al Centrului National al Cinematografiei, Sălcudeanu s-a implicat și în viață politică, fiind deputat în legislatura 1992-1996 și ministru al Culturii în 1993.

A fost unul dintre cei mai populari scriitori români de romane polițiste, fiind autorul a 25 de romane și scenarii de film. A creat personajul de ficțiune Bunicul, eroul principal al unei serii de romane polițiste.

În 1971, împreună cu Titus Popovici scrie scenariul filmului Cu mâinile curate – aflat în topul celor mai vizionate filme românești – care va fi publicat, câțiva ani mai târziu, sub formă de carte, cu titlul Ucenicie printre gloanțe.

A mai semnat scenariile filmelor Răscoala (1965), Ultimul cartuș (1973), Toamna bobocilor (1975), Bunicul și doi delincvenți minori (1976), Iarna bobocilor (1977), Împușcături sub clar de lună (1977), La răscrucea marilor furtuni (1980), O lacrimă de fată (1980), Munți în flăcări (1980), Bunicul și o biată cinste (1984), Primăvara bobocilor (1987), Privește înainte cu mânie (1993), Dulcea sauna a morții (2003).

În 1980 a fost distins cu premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul Biblioteca din Alexandria (1980), care va apărea, de asemenea, la Editura Publisol.

A murit pe 1 noiembrie 2005.

Seria de autor Petre Sălcudeanu va cuprinde următoarele titluri:

1. Ucenicie printre gloanțe

2. Un biet bunic și o biată crimă

3. Moartea Manechinului (1970) + Detectiv la 14 ani

4. Bunicul și păcatele lumii

5. Bunicul și porunca să nu ucizi

6. Bunicul și doi delincvenți minori + Un bunic și o biată aventură

7. Bunicul și o lacrimă de fată

8. Un biet bunic și o biată cinste

9. Bunicul și lacrima din carburator

10. Bunicul, Thailanda si?

In afara seriei, in colecția Veac XX, va fi relansat romanul ”Biblioteca din Alexandria” in prima parte a anului 2022.

Volumele vor putea fi cumpărate de la punctele de difuzare a presei din toată țara, în fiecare zi de vineri, începând cu 19 noiembrie 2021, dar și din librării și de pe internet, de la magazinele online de carte. De asemenea, veți putea precomanda sau comanda cărțile lui Petre Sălcudeanu și de pe siteul publisol.ro