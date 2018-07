Piata transporturilor de gabarit depasit raporteaza anul acesta destul de multe schimbari. Analistii din industrie au spus ca dupa o crestere de 4.41% a cotei de piata pe transporturi agabaritice, in 2017, anul acesta este anul schimbarilor. Pana in 2021 se asteapta o multime de modificari, atat in ceea ce priveste legislatia din domeniu, la nivel international, cat si in ceea ce priveste logistica.

Provocarile cu care se intalnesc soferii din domeniu an de an

Desi la prima vedere pare imposibil, cea mai des intalnita problema in domeniu este pierderea containerelor de marfa in timpul transportului. Exista mii de accidente la nivel international care au fost inregistrate in aceasta piata.

Soferii profesionisti sunt din ce in ce mai greu de gasit, iar cei incepatori nu isi pot asuma raspunderea pentru astfel de transporturi. Piata are nevoie de mari schimbari, in ceea ce priveste calitatea serviciilor oferite, daca se doreste dezvoltarea continua a segmentului de transport agabaritic.

Ce spun jucatorii mari de pe piata?

Acest segment de piata este impartit deja la nivel global intre cativa jucatori uriasi: DSV, Orient Overseas Container Line (OOCL), Bohnet GmbH, STA Logistic, DB Schenker, Amerijet, APL, Dextra Industry Transport, Global Shipping Services, IB Cargo, ISDB Logistik, Lynden, Panalpina, SNcargo, TAD Logistics, UAB Eivora si Zoey Logistics.

Acestia declara ca pana si ei se lovesc de probleme, insa nu neaparat din cauza lipsei de experienta a soferilor, deoarece ei au deja liste de soferi profesionisti la care pot apela oricand. Pentru ei principalele piedici sunt fie lipsa infrastructurii la nivelul cererii de pe piata, fie piedicile legislative.

Insa principalele probleme determina si aparitia principalelor investitii. Jucatorii de pe piata considera ca an de an apar probleme, iar tocmai acest lucru determina aparitia unor noi investitii in acest segment de piata. Spre exemplu, la nivel global, in anii 2015 – 2018 piata a explodat, aducand in cifre de afaceri peste 3,15 trilioane de dolari, doar in regiunea estica a planetei (Asia, Africa).

Tendintele sunt de crestere continua, iar pana in 2021 piata ar urma sa se dubleze, iar pana in 2023 chiar sa se tripleze, aducand la nivel global o cifra de afaceri de peste 15 trilioane de dolari.

Ce pozitie reprezinta Romania in acest segment?

Romania ocupa la nivelul actual locuri codase in top. Sub 1% din piata transporturilor globale este gazduita de Romania. Totusi, in ultimii 4 ani numarul firmelor de transport a crescut de peste 4 ori, ajungand acum la 36.000 de companii, cu peste 156.000 de angajati, ceea ce pentru dezvolarea in UE este o performanta, declara specialistii.

Conform KeysFin, Romania a raportat o crestere de peste 2,55 miliarde de euro in ultimii ani, in 2017 piata de transporturi ajungand la peste 10 miliarde de euro pe teritoriul tarii noastre.

Mai multe detalii : https://transporturiagabaritice.ro/servicii/transporturi-utilaje-agricole/