Oxford a introdus anul acesta in sistemul de transport public o adevarata schimbare. Aceasta presupune o aplicatie PickMeUp de tip Uber. Aceasta ar urma sa functioneze pe noile autobuze din transportul public.

Astfel, cu o investitie inteligenta, Oxfordul a reusit sa plaseze deja in oras peste 2000 de statii inteligente din care poti prelua un astfel de autobuz. Vei intra in aplicatie si iti vei face comanda in statia in care ai nevoie, urmand sa te afli acolo pentru a fi transportat de autobuz.

Cat costa o cursa cu noul sistem PickMeUp?

Noile curse sunt taxate in regim Uber. Vei plati 2.50 lire pe o cursa, ceva mai putin decat la un taxi, dar si ceva mai mult decat pe o veche cursa cu un autobuz normal. Insa deja s-au inregistrat 700 de early-adapters, chiar daca aplicatia are doar cateva saptamani vechime si inca se afla in stadiul de testare.

Fondatorul sistemului, directorul regiei de transport Go-Ahead, David Brown, spune ca aceasta investitie era necesara, in conditiile in care greografia orasului ofera o multime de rute pe care se pot stabili curse de autobuz, dar si in conditiile in care 90% din populatie circula cu masina.

Cum arata noile autobuze?

Acest sistem de transport a revolutionat si modalitatile in care arata masinile. Nu poti implementa un sistem inteligent de transport cu o flota de autobuze extrem de vechi. Noile autobuze arata mai mult a microbuze, acestea avand 17 locuri plus locul soferului.

Acest lucru este foarte inteligent, deoarece micile masini se strecoara mult mai usor prin trafic, asta insemnand optimizarea intregului regim de transport. Un astfel de microbuz poate ajunge intr-o statie inteligenta, parcurgand 200 de metri in 2 minute.

De asemenea, directorii firmei spun ca preturile se pregatesc sa fie dinamice, sa scada. Insa, la momentul actual, cei 2.50 lire repezinta cheltuielile si un mic profit care poate sa asigure dezvoltarea sistemului.

Un viitor placut pentru transportul in comun din intreaga insula britanica

„Nu dorim sa ne canibalizam propriul sistem” a declarat CEO-ul David Brown. Pentru viitor acestia pregatesc si noi optiuni in aplicatie, noi autobuze si noi rute in oras. Pana atunci insa, Oxford se poate mandri cu primul sistem de tansport public in regim UBER.

Insa pe viitor, Liverpool pare sa doreasca preluarea acestui sistem. Iar mai apoi acesta se poate extinde in intreg Regatul Unit.