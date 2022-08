La data de 27 august în jurul orei 21.48, lucratorii Secției nr. 14 de Police Rurala Vama au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 176 pe raza comunei

Frumosu a avut loc un accident rutier.

În jurul orei 21:30, un barbat în varsta de 23 de ani din Frumosu în timp ce conducea autoturismul pe DJ 176 din localitatea Frumosu, a surprins și accidentat un pieton de 40 ani care se deplasa pe partea carosabila. În urma accidentului de circulate a rezultat vatamarea corporala a pietonului. Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest rezultand o concentrate alcoolica de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducatorul auto iar pietonul avea o valoare de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, dupa care în urma consimtamantului scris conducatorului auto i-a fost recoltate mostre biologice de sange în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibatiei alcoolice.

In cauza s-a întocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. si ped. de art. 196 alin. 2 ,3 din Codul Penal.