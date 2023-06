Piloții avioanelor care operează pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava au reclamat faptul că sunt incomodați la aterizare sau decolare de dispozitivele tip laser cu care se joacă tineri sau copii, iar astfel este pusă în pericol siguranța zborului. În ședința de astăzi a Consiliului Județean Suceava, Autorității Teritoriale de Ordine Publică, consilierul județean Tudor Plăcintă, a declarat că directorul aeroportului a transmis către ATOP o informare în acest sens. „Directorul aeroportului, Ioan Măriuța, ne-a adus la cunoștință problema folosirii de către tineri, copii probabil, a unor fascicule luminoase de tip laser pe perioada de decolare și aterizare a aeronavelor. ATOP a informat deja posturile de poliție din localitățile deasupra cărora zboară avioanele, respectiv Bunești, Udești, Dolhasca, Dolhești, Verești, Ipotești, Bosanci, Salcea și toată zona din jurul aeroportului”. Tudor Plăcintă a subliniat faptul că sunt plângeri din partea piloților cu privire la folosirea acestor dispozitive de tip laser. „Poate părea o joacă la prima vedere, însă pot fi consecințe destul de grave prin distragerea atenției piloților sau prin orbire în timpul manevrelor”, a declarat șeful ATOP Suceava.

