Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține că noul spital din Fălticeni va deveni funcțional din septembrie. Ea a declarat astăzi, la Frasin, că la Fălticeni vor ajunge 10 milioane de lei pentru finalizarea construcției spitalului și alte 25 de milioane pentru achiziționarea de echipamente medicale.

„Cu surprindere am constatat că au apărut în spațiul public informații cu privire la faptul că în ultimii ani nu s-au alocat bani de la Ministerul Sănătății pentru finalizarea acestui spital, mai precis din 2015. Și l-am rugat pe domnul președinte Ioan Stan să facă o informare viitoare. Eu sunt aici să vă informez că Ministerul Sănătății va continua finanțarea spitalului din Fălticeni, după ce anul trecut, și mă refer aici doar la perioada de la care am preluat portofoliul sănătății, am alocat 13,5 milioane de lei pentru finalizarea construcției”, a declarat Sorina Pintea. Ea a spus că anul acesta într-o primă fază a fost alocată suma de 476.000 de lei, reprezentând plăți restante pentru situațiile de lucrări finalizate anul trecut. „Săptămâna aceasta, după ce comisia de evaluare va analiza propunerile, Spitalul din Fălticeni va fi finanțat cu 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcții și cu alte 25 de milioane de lei pentru echipamente medicale. Iar anul acesta acest spital se va deschide. Deci nu se pune problema să nu alocăm sau că nu am alocat bani”, a subliniat ministrul sănătății. Ea a spus că va reveni la Fălticeni în septembrie, când crede că se va deschide noul spital municipal, la care lucrărilor au început din 1991. De precizat că unitatea sanitară va dispune de 250 de paturi și va deservi aproximativ 150.000 de persoane din Fălticeni și din localitățile limitrofe.



Pe de altă parte, Sorina Pintea a spus, la Frasin, că în baza solicitărilor formulate de conduceri, Spitalul din Rădăuți va primi 2,3 milioane de lei, Spitalul din Gura Humorului 300.000, iar Spitalul din Câmpulung 194.000 de lei. Ea a subliniat că a rămas surprinsă de suma mică solicitată de spitalul din Câmpulung Moldovenesc. „Am spus că sănătatea nu are culoare politică, că există fonduri pentru investiții. Spunea și doamna prim ministru că este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătății. Deci aștept în continuare solicitările spitalelor din județul Suceava”, a mai declarat Sorina Pintea.