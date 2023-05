În urma controlului efectuat în data de 22 mai de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, pe teritoriul administrativ al comunei Verești, extravilanul satului Corocăiești, s-a constatat eliminarea deșeurilor inerte provenite din demolări, a deșeurilor vegetale, menajere si reciclabile pe spatii neautorizate. S-au identificat in zona urme ale utilizării unui utilaj la nivelarea terenului, fapt ce a dus la suspiciunea de îngropare a deșeurilor in aceasta locație. În baza prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, s-a înaintat sesizare penala in rem către Parchetul de pe langa Judecataria Suceava in vederea cercetarii faptelor prevazute prin art.66, alin.1, lit f si g din acelasi act normativ.

Prin nota de constatare incheiata s-au stabilit masuri in sarcina Primăriei Veresti de salubrizare a amplasamentului cu valorificarea/eliminarea deseurilor la operatorul de salubritate cu care primaria are incheiat contract de prestari servicii.