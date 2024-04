Vineri, 19 aprilie, deputatul Bogdan Gheorghiu a fost gazda unui eveniment deosebit la Casa de Cultură din Fălticeni, unde a avut ocazia să-i prezinte publicului pe cei 12 candidați ai Partidului Național Liberal pentru alegerile de primar din Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Bunești, Dolheşti, Fântânele, Hârtop, Preuteşti, Udesti, Vadu Moldovei, Vereşti, Vultureşti.

”Cu mândrie și încredere, am susținut lansarea acestor candidaturi, știind că fiecare dintre acești oameni aduce cu sine nu doar viziuni proaspete, ci și experiență, dedicare și pasiune pentru dezvoltarea comunităților noastre. Am avut bucuria să fiu alături de distinși colegi de partid, precum președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele CJ Suceava și fostul primar al municipiului Fălticeni, Vasile Tofan, și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Cu toții am transmis un mesaj puternic de unitate și implicare în dezvoltarea comunităților noastre. Am avut ocazia să ascultăm povești impresionante de implicare și realizări în beneficiul concetățenilor, am auzit proiectele și ideile fiecărui candidat, fiecare hotărât să facă diferența în viețile oamenilor din zona lor, să construiască un viitor mai bun pentru toți. Felicitări celor patru primari în funcție care își doresc să continue munca începută și să aducă noi proiecte pentru comunitățile lor! Felicitări și tuturor celorlalți candidați, care au curajul și determinarea să se implice în viața publică pentru a face o diferență pozitivă!”, a transmis Gheorghiu.