Hristoase!

Infinitul divin s-a revărsat în trupul Tău,

din pântecul Mariei arătându-Te lumii.

Învăţător, Vindecător, Stăpân ai fost

și-ai cucerit lumea cu iubire, fără de fală,

cu modestie, cu incantație morală.

De Marele Preot ai fost întrebat

de ești Tu fiul celui binecuvântat.

„Da, sunt!”, ai răspuns îndreptățit.

Nu Te-au crezut și la moarte Te-au osândit.

Te-ai lăsat crucificat

după ce drumul vieții ni l-ai arătat,

căci Dumnezeu atât de mult ne-a iubit

încât pe Tine, singurul Fiu,

morții pământene L-a dăruit.

Și-ai fost vândut pentru treizeci de arginți,

crucificat ca om de gloată, de cei nesăbuiți.

Știm, pe cruce nu piroanele Te-au ținut,

ci marea dragoste ce pentru noi ai avut.

Precum visele cu lungi și minunate zboruri

țin păsările noaptea pe crengi,

visul salvării lumii Te-a hrănit

și de păcate lumea ai izbăvit.

Primit-ai moartea ca om al pământului

străpuns de durere și strigând:

„De ce m-ai părăsit, Dumnezeul meu?”,

chinul, deznădejdea, jertfă probând.

Și-ai înviat a treia zi ca Domn al cerului

și Te-ai dus să șezi de-a dreapta Tatălui…

Hristoase, ne-ai lăsat giulgiul

cu urma monedelor pe pleoape,

amintind anul morții Tale,

precum și cuiul imobilizându-Ți ambele picioare.

Și iarăși vei veni cu nepărtinire să ne judeci,

când vasul fărădelegilor se va fi umplut.

Ne vei judeca faptele, vorbele și gândurile

înscrise-n cartea veșniciei din al vieții început.

„Glasul lui Dumnezeu”din noi va vorbi,

și noi pe noi ne vom auzi.

Multele noastre păcate

cu fapte de iubire vor fi compensate.

Și aflându-ne la marginea eternității,

răsfoi-vom cartea cu statutul nou al vieții,

îmbrăcați în haina păcatului

sau în cea a dreptății.

(Din volumul „O mie si una de…poeme)