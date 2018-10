De la începutul lui 2018, peste 60 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe raza județului Suceava, iar cele mai multe dintre victimele din autovehicule nu purtau centura de siguranță. De aceea, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a demarat campania „Trișezi centura, păcălești viața!”. Conform IPJ Suceava, pentru a-i responsabiliza pe șoferi și pasageri, Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au procurat cu ajutorul unui partener un simulator de accidente rutiere. Astăzi, mai mulți șoferi care nu purtau centura de siguranță au fost opriți în trafic. Șoferii care au încălcat legea au primit din partea polițiștilor un ultim avertisment dar și invitația de a testa benevol simulatorul de accident pentru a percepe pericolul la care s-au expus prin nepurtarea centurii de siguranță. În perioada următoare, polițiștii suceveni vor continua acțiunile de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere, funcție de principalele cauze generatoare.

