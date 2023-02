În perioada 25-26 februarie polițiștii Serviciului Rutier – IPJ Suceava, împreună cu birourile/ formațiunile de profil din teritoriu, sprijiniți de polițiști de ordine publică atestați să desfășoare activități pe linie rutieră, au organizat și desfășurat acțiuni tematice pentru combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunilor au fost utilizate aparatele Druger DrugTest 5000 intrate recent în dotarea polițiștilor, fiind efectuate peste 100 de testări pentru identificarea șoferilor care consumă alcool sau substanțe interzise. Au fost identificați doi șoferi care au condus autoturisme fiind testați pozitiv cu substanțe psihoactive cu aparatul Druger DrugTest 5000. Totodată, în cadrul acțiunii au fost constatate 7 infracțiuni (3 conducere sub influența alcoolului, 2 conducere sub influența substanțelor psihoactive, 2 conducere fără permis sau cu permis suspendat). De asemenea, au fost reținute 19 permise de conducere din care cele mai multe (10 permise) pentru consum de alcool. Au fost aplicate 123 de sancțiuni contravenționale în valoare de 53.657 lei și au fost reținute și 8 certificate de înmatriculare pentru lipsă ITP sau RCA sau defecțiuni tehnice.