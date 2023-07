Cei 52 de pompieri, ajunși în această dimineață în Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifestă în Sud-Estul insulei. Din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la clădirile aflate în proximitatea vegetației uscate și a pădurii.

Colegii noștri acționează în condiții extreme, pentru limitarea propagării incendiului spre zonele locuite și menținerea unei linii de protecție între frontul incendiului și zona neafectată.

Intervenția modulului are loc la solicitarea ofițerului elen, delegat în asistarea și buna desfășurare a întregii misiuni derulate de salvatorii români.

Conform prognozei pentru ziua de astăzi, 24 iulie, riscul apariției incendiilor de pădure rămâne unul ridicat – de nivel 5, risc extrem.