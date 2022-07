Regretata actriță Debbie Reynolds are o poveste cutremurătoare de viață. Recent, a reintrat în atenția publicului un interviu pe care i l-a oferit lui Joan Rivers, în care a vorbit despre durerea resimțită în momentul în care a pierdut o sarcină la șapte luni. A fost forțată să nu facă avort timp de șase săptămâni și aproape și-a pierdut viața, potrivit click.ro.

În contextul în care întreruperile de sarcină au devenit ilegale în Statele Unite ale Americii, un videoclip a ajuns din nou în atenția internauților. Debbie Reynolds a trăit o adevărată dramă din cauza legilor împotriva avortului, căci a pierdut o sarcină și nu a putut să facă nimic în acest sens, până ce nu a ajuns la termen. „Voiam să am patru copii. I-am făcut pe Carrie și pe Todd, așa că voiam încă doi. Am rămas însărcinată imediat, am fost foarte norocoasă în sensul ăsta. A fost foarte greu să trec peste. În perioada aia, în care avorturile erau ilegale, indiferent dacă erai bolnavă, violată sau dacă bebelușul murea, era dezgustător, ridicol. A trebuit să duc sarcina la termen, asta era legea. Trebuia să fie un avort spontan, nu putea fi îndepărtat. Nu l-au mai putut lăsa pentru că deja toate otrăvurile m-ar fi omorât. Așa că au fost de acord să încerce să scoată bebelușul. În punctul ăsta, era deja foarte periculos”, a declarat vedeta, în trecut, conform sursei citate.

