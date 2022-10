Numele lui Freddie Mercury este cunoscut de o lume întreagă, iar vocea sa a intrat în istorie. La 31 de ani de la moartea artistului, colegii de trupă ai lui Freddie fac o surpriză fanilor și lansează melodia „Face It Alone”. Admiratorii trupei rock pot auzi din nou vocea lui Freddie. Cum a fost posibil acest lucru și care este povestea din spatele piesei?

Pe 13 octombrie, trupa britanică Queen a lansat melodia „Face It Alone”, un track muzical. Vocea nu este, însă, cea a actualui vocal Queen, Adam Lambert, ci a lui Freddie Mercury!

Sesiunile de înregistrare au avut loc în Anglia și Elveția, pe vremea în care Freddie Mercury încă ascundea fanilor și prietenilor faptul că era infectat cu virusul HIV, potrivit click.ro. De altfel, și versurile piesei par să facă trimitere, în mod indirect, la sentimentele care îl încercau pe renumitul artist în acea perioadă. „You Have To Face It Alone” se traduce ca „trebuie să te confrunți singur cu asta”.

