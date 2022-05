Admiratorii lui Fuego își amintesc, cu siguranță, că în urmă cu ceva ani, artistul și iubita lui de atunci, Ana Maria Ciaușu, formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. La mai bine de 12 ani de la despărțire, Ana Maria a vorbit despre separarea de artist, notează click.ro.

Fosta parteneră de viață a lui Fuego a făcut recent câteva declarații despre viața alături de marele artist. Paul Surugiu și Ana Maria Ciaușu au avut o relație în urmă cu mai bine de 12 ani, care a culminat cu o despărțire. Ana Maria Ciaușu a vorbit despre povestea ei de dragoste cu Fuego, care a durat 4 ani, explicând că „scopul relației lor nu a fost căsătoria”. De asemenea, la vremea respectivă se credea că cei doi s-au separat din cauza faptului că în viața lor nu a apărut un copil. „Când doi oameni decid, de comun acord, să meargă pe drumuri separate și nu au nimic să își reproșeze, ba din contră, să își mulțumească unul altuia pentru lucrurile frumoase trăite împreună, înseamnă că se respectă unul pe altul. Mai mult, cei din jurul nostru își doreau asta mai mult decât ne-am dorit noi. Scopul relației noastre nu a fost căsătoria. Pasul ăsta trebuie să vină firesc și nu dintr-o presiune publică sau pentru a intra în rândul lumii.”, a mărturisit Ana Maria Ciaușu, potrivit sursei citate.

