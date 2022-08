Premierul Nicoale Ciucă va veni în județul Suceava într-o vizită de lucru de două zile, pe 24 și 25 august. Pe 24 august, domnul Ciucă va asista la semnarea contractului pentru refacerea Palatului Administrativ, care a fost lovit de un incendiu puternic pe 6 martie 2021 și va da un semnal pozitiv în privința autostrăzii A7 iar a doua zi acesta va fi prezent la inaugurarea drumului prin Izvorul Alb spre Rarău și la Vatra Dornei, acolo unde se lucrează la magistrala de gaz metan. Premierul, care este și președinte al PNL, vine la Suceava la invitația prim-vicepreședintelui partidului Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava.

