Munca de mai bine de doi ani de zile a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava a fost răsplătită la două dintre festivalurile din această toamnă. Producțiile „Kebab” și ”Pisici” au fost premiate. ”Kebab” a atras atenția juriului la Festivalul Dramaturgiei Româneşti Contemporane, ediţia a doua, care s-a desfășurat la Teatrul Dramaturilor Români din București în perioada 5-11 noiembrie. Juriul i-a acordat interpretei rolului Mădălinei, Ioana Nichita, premiul pentru cea mai bună actriță. Din juriu au făcut parte George Mihăiţă, Horia Gârbea, Ioan Cristescu, Radu Herjeu și Carmen Dominte. Ioana Nichita îi are parteneri în ”Kebab” pe Bogdan Amurăriței care joacă rolul lui Bogdan și Răzvan Bănuț care este Voicu. Regia spectacolului este semnată de Daniel Iordan. Din echipa de producție mai face parte Augustin Bucur- director imagine/ Foto.

”Kebab”, una din cele mai apreciate și de forță producții ale Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a deschis seria spectacolelor din Festivalul Dramaturgiei Românești Contemporane. ”Kebab” de Gianina Cărbunariu, este povestea a trei tineri români care, din motive personale, părăsesc țara din dorința de a se realiza în Irlanda. Motivul fiecăruia dintre ei este diferit dar, în același timp, este plin de speranță. Caruselul în care sunt prinși, ambiția dusă la extrem fac din ei victime și călăi. Textul abordează subiectul traficului de persoane, o realitate, din păcate, extrem de des întâlnită în țara noastră.

Producția ”Pisici” a primit premiul special al juriului la Festivalul internaţional al teatrului de studio şi de forme noi (ediţia a XXII-a) care s-a desfășurat la Pitești între 3 şi 11 noiembrie. „Pisici” este un spectacol concert conceput de Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș.

Un fel de alternativă parodică la Cats. O joacă muzicală în care câteva pisici își deapănă poveștile. La început a fost un ‘miau’, după care Pisica Dumnezeu a creat o lume dominată de pisici. În absența omului, pisicile îi iau locul, la pachet cu problemele aferente. O bătrână obsedată de murături, un patron de fabrică de mobilă cu aspirații de politician, un rachet naiv, un câine reîncarnat în pisică, un cuplu cu probleme în căsnicie, și alte personaje pisicești își cântă pe rând neajunsurile sau bucuriile, în timp ce poveștile lor se întrepătrund, conectându-le într-o țesătură unică. „Pisici” un spectacol concert pus la cale de Fără Zahăr.

Pisicile: Horia Butnaru, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru,Cosmin Panaite, Clara Popadiuc

Versuri: Bobi Dumitraș, Bobo Burlăcianu

Scenografie: Bobo Burlăcianu

Ilustrații: Ana Țăranu

Regie muzicală: Bobo Burlăcianu