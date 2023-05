Obținerea de către Primăria Șcheia a distincției ”Eticheta Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare-EloGE” din partea Uniunii Europene s-a lăsat cu urmări pozitive pentru comuna suceveană. Primarul Vasile Andriciuc, a declarat că în doar trei săptămâni au fost aprobate la finanțare nu mai puțin de opt proiecte în valoare totală de 40,748 de milioane de lei însemnând 8,248 de milioane de euro.

Iată cele opt proiecte aprobate pentru Primăria Șcheia: Dotarea cu mobilier, materiale didactice digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe ale Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Păcuraru” Șcheia, proiect finanțat în cadrul PNRR cu suma de 785.052 de lei, Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni, proiect finanțat prin programul ”Anghel Saligny” în valoare de 16,438 de milioane de lei, Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Mihoveni, proiect finanțat în cadrul PNDL cu suma de 15,414 milioane de lei, Modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public stradal în comuna Șcheia, proiect finanțat prin Administrația Fondului de Mediu în valoare de 1,538 de milioane de lei, Reabilitare termică și introducere sisteme de încălzire și economisire a energiei la școala Mihoveni, proiect finanțat prin Administrația Fondului de Mediu în sumă de 4,923 de milioane de lei, Achiziții utilaje pentru serviciul Administrativ și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei comunei Șcheia, proiect finanțat prin GAL în valoare de 287.623 de lei, Achiziții echipamente IT pentru serviciul Administrativ și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Șcheia, proiect finanțat prin GAL în valoare de 61.236 de lei și Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii din satul Sf. Ilie, proiect finanțat din bugetul local în valoare de 1,3 milioane de lei.

”Vreau să spun că eu îmi fac treaba până în ultimul moment. Lucrez pentru comună, pentru oameni și nu fac lucrurile electoral, adică doar pentru voturi. Cum se spune, faptele vorbesc. Și astea sunt fapte concrete. Împreună cu salariații din Primărie facem proiecte și asta se vede în eficiența aparatului nostru”, a declarat Andriciuc.