Preotul paroh din Negostina a fost acuzat de o enoriașă care locuiește în București dar care este originară din Negostina că nu vrea să sfințească monumentul dedicat eroilor construit de ea. ”Mă numesc F.R., locuiesc în București, dar provin din localitatea Negostina – Bălcăuți. Pentru că în localitate nu există un monument al eroilor, am hotărât să-l fac eu, cu banii proprii și în memoria părinților, mai ales că și tăticul meu a luptat în al Doilea Război (Mondial) ca sanitar și a fost rănit. Eu am vorbit cu părintele paroh din localitate să-l sfințim, dar am fost ferm refuzată. A intervenit și dl. viceprimar pe lângă părinte, dar tot l-a refuzat. Eu am specificat părintelui că o să-l plătesc, dar nu vrea să-l sfințească sub nicio formă. Acum, am rugămintea la forurile superioare dacă este posibil ca un părinte (dacă are dreptul) să refuze sfințirea acelui monument, pe care sunt scriși toți eroii care au murit în Primul și al Doilea Război (Mondial). Vă rog să mă iertați și vă mulțumesc. Localitatea are 116 eroi, pe care dorim să-i cinstim.”, i-a scris femeia arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

IPS Calinic: ”La locul indicat, a fost identificat doar un postament din beton de aproximativ 2m/1,5m, nedecofrat, fără niciun alt element care să aducă a monument închinat eroilor”

”În după-amiaza zilei de 21 mai 2023, părintele protopop de Rădăuți s-a deplasat la Negostina pentru a vedea monumentul la care faceți referire și pentru a identifica motivele pentru care părintele paroh ar refuza sfințirea acestuia. Ajungând la locul indicat, a fost identificat doar un postament din beton de aproximativ 2m/1,5m, nedecofrat, fără niciun alt element care să aducă a monument închinat eroilor. Părintele paroh și-a exprimat deschiderea ca la momentul finalizării lucrărilor să sfințească momentul și/sau să sprijine organizarea unui eveniment dedicat. Apreciem pozitiv dorința și inițiativa dumneavoastră de a aminti generațiilor următoare jertfa înaintașilor. Bunul Dumnezeu să odihnească pe toți eroii neamului românesc!”, a răspuns IPS Calinic.