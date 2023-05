Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților verifică modul în care un enoriaș a obținut două locuri de veci lângă o biserică veche de lemn monument istoric. Asta în urma reclamației făcută de un enoriaș. ”În cimitirul ortodox (cel din sus) din …, județul Suceava, fiind un cimitir comun al mai multor parohii și religii, un enoriaș al Parohiei … a cerut pr. paroh 2 locuri de veci, dar părintele nu i-a dat în acel loc, deoarece este în jurul bisericii de lemn care este inclusă pe lista monumentelor istorice din Județul Suceava, pe acolo fiind o alee pe unde se poate merge la morminte și pentru a intra cu o înmormântare pe acolo atunci când este cazul și încurcă acel mormânt acolo. Acel enoriaș doar din ambiție a vrut acolo și văzând că părintele paroh nu îi dă acolo pentru că încurcă, a mers la celălalt preot din partea din sus și dânsul i-a dat în acel loc, pe baza …, cred eu. Mai mulți enoriași nu sunt de acord acolo. Mulțumesc.”, a spus enoriașul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză la fața locului Departamentului Cimitire, Monumente și Servicii Funerare”, a răspuns IPS Calinic.