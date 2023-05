Un preot de la o biserică din județul Suceava a fost reclamat de o familie la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru că a refuzat să le boteze copilul în ziua în care au dorit-o și nu le-a propus altă alternativă. ”Vă scriu în legătură cu o situație un pic delicată legată de creștinarea pruncului nostru. Am fost refuzați de preotul …., slujitor la …. din …… pentru faptul că am dorit o zi de vineri 9 iunie, marcată cu harți în calendarul creștin-ortodox, fără să ni se propună o alternativă. Am primit un categoric NU, într-o conversație de 1 minut. Venim de departe (…..) să ne creștinăm copilul pe pământ românesc bucovinean și mare ne-a fost mirarea și dezamăgirea să primim un astfel de refuz. Cu ce tragere de inimă să ne întoarcem spre Biserică? Cum poate Biserica să refuze creștinarea unui copil? Ne-am fi dorit să fie clare regulile Bisericii și dacă e harți atunci să se aplice. Noi nu ne pierdem speranța, încă avem credința ca un duhovnic să ne creștineze copilul, dar tare am fost descurajați de atitudinea acestui slujitor al Bisericii. Doamne, ajută! să reușim să ne creștinăm copilul”, s-a plâns familia.

”Știu că părintele despre care dumneavoastră faceți vorbire este o persoană extrem de amabilă în relație cu credincioșii. De aceea, vă rog să-l contactați în vederea planificării botezului pruncului în ziua în care vă este cel mai la îndemână”, le-a răspuns IPS Calinic.