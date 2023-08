Prețul gigacaloriei la populație nu va crește iarna asta în Suceava. Lungu: „Voi propune Consiliului Local ca Primăria sa suporte costurile de rebranșare la sistemul centralizat la populație”

Lucrăm la strategia de încălzire a orașului nostru pentru sezonul rece 2023-2024.

Am avut o întîlnire cu acționarii și conducerea societăților de producere a energiei termice, de transport și distribuție a acesteia, respectiv Bioenergy și Thermonet Suceava.

Am stabilit ca in viitorul sezon rece să funcționăm numai pe biomasă(resturi de masă lemnoasă) ,la fel ca in ultimii ani,fără a apela gaz metan.

Stocul de biomasă este corespunzător, curtea societății Bioenergy este este plină de resturi de masă lemnoasă.

Asigurăm sucevenii că, vor beneficia de căldură și apă caldă în condiții optime în sezonul rece care vine .

Nici în acest an nu va crește prețul gigacaloriei la populație.

Doamne ajută!