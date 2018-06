Prima oră de parcare la Spitalul Nou și la Spitalul Vechi din Suceava ar urma să fie taxată cu 5 lei, potrivit unui proiect care va fi supus aprobării Consiliului Județean în ședința de joi, 28 iunie. Ulterior se va percepe cîte 1 leu pentru fiecare oră în plus. Angajații celor două spitale își pot scoate abonament. Valoarea abonamentului va fi de 100 de lei pe lună. Managerul Vasile Rîmbu a spus că vor fi 20 de locuri de parcare fără plată pentru mașinile care vin și lasă ori preiau personalul medical sau bolnavi.

