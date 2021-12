Primăria comunei Berchișești reia în acest an tradiția concertelor de colinde, a anunțat primarul Violeta Țăran. Duminică, 19 decembrie, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța, va susține un spectacol extraordinar pe scena Centrului de Cultură Artă și Tradiții din localitate. ”Vă anunț cu bucurie că Primăria comunei Berchișești reia în acest an tradiția concertelor de colinde, printr-un spectacol extraordinar ce va avea loc duminică, 19 decembrie, începând cu ora 15.00 la Centrul de Cultură Artă și Tradiții din localitate. Reprezentanția va fi susținută de Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța și se va încheia cu Grupul de colindători ai Școlii Gimnaziale Berchișești. După cum v-am obișnuit, administrația publică locală din Berchișești respectă cu sfințenie datinile și obiceiurile strămoșești ale Craciunului”, a transmis primarul localității Berchișești.

