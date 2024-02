Comuna suceveană Satu Mare își continuă și în acest an drumul dezvoltării început odată cu preluarea de către primărie a tandemului Toader Adrian Lavric-primar și Mihai Moroșan- viceprimar susținuți de aparatul propriu și de Consiliul Local. Primarul Lavric a ținut să precizeze din start că peste 50% din bugetul local pe 2024 va fi destinat investițiilor. Mai exact, este vorba de peste 5 milioane de lei, adică în jur de un milion de euro. Asta pe lângă milioanele de euro atrase prin proiecte europene sau prin programe guvernamentale. Primarul a menționat că din milionul de euro alocat de la bugetul local pentru dezvoltare aproape 70% va fi utilizat pentru continuarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor în Satu Mare și Țibeni investiții necesare pentru protejarea pietonilor. ”Aceasta este o prioritate pentru noi. Totodată, un obiectiv important îl reprezintă pentru noi și susținerea financiară a cultelor religioase”, a subliniat Lavric.

”În acest an continuăm cu proiectele pe care le avem în derulare pe fonduri neramabursabile cum ar fi finalizarea celor 13 kilometri de apă și canal prin AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) lucrare începută anii trecuți, finalizarea celor peste 4 kilometri de drumuri cu fonduri de 2 milioane de euro atrase de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, finalizarea sălii de sport, o investiție finanțată prin CNI cu peste 1,5 milioane de euro, necesară copiilor și tinerilor din localitate dar și tuturor doritorilor de sport, renovarea sediului Primăriei și a Căminului Cultural prin PNRR în valoare totală de peste 600.000 de euro fonduri europene, construirea unei platforme ecologice pentru depozitarea deșeurilor voluminoase investiție de peste 900.000 de euro care până la data de 30 septembrie trebuie să fie recepționată. În perioada următoare va fi scoasă la licitație execuția lucrărilor de renovare a celor două clădiri precum și a platformei ecologice. Mai avem dotarea cu mobilier modern a școlii din Satu Mare și dotarea cu echipamente IT de ultimă generație precum table interactive, multifuncționale a școlilor din Satu Mare și Țibeni cu fonduri atrase prin PNRR, achiziționarea unui buldoexcavator prin GAL și amenajarea unui spațiu de joacă, al patrulea, la Satu Mare, care în mare parte va fi sponsorizat de compania Egger. Țin să precizez că este al doilea loc de joacă sponsorizat de compania Egger căreia îi mulțumim pe această cale. Mai e un loc de joacă la Țibeni pe care îl finalizăm în acest an în sensul că mai trebuie împrejmuit. El e făcut, are și parcare. Mai avem de finalizat în acest an 250 de metri de gard la cimitirul de la Țibeni”, a spus Toader Adrian Lavric. Bugetul comunei Satu Mare va fi aprobat în ședința Consiliului Local de joi, 8 februarie.