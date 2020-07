Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, s-a săturat să aștepte fonduri guvernamentale pentru deschiderea noului Spital Municipal, motiv pentru care a propus Consiliului Local aprobarea contractării unui credit în vederea achiziționării dotărilor și echipamentelor medicale necesare. Hotărârea pentru aprobarea acestui credit a fost luată cu unanimitate de voturi în ședința Consiliului Local Fălticeni din această lună. Primarul Cătălin Coman a spus că valoarea creditului este de 18,8 milioane de lei. „A fost cea mai importantă hotărâre din această ședință, o hotărâre curajoasă, extrem de importantă pentru Fălticeni și pentru viitorul municipiului. Am luat decizia de a contracta un credit. Primăria Fălticeni prin Consiliul Local va contracta acest credit, iar suma va fi folosită pentru achiziționarea de dotări și echipamente medicale. Vorbim de dotările și echipamentele medicale pentru care așteptăm de opt luni banii de la Guvernul României și Ministerul Sănătății”, a spus Cătălin Coman. El a amintit că noul Spital Municipal Fălticeni este finalizat în totalitate, clădirea este funcțională, iar spitalul poate fi pus la dispoziția cetățenilor în cel mai scurt timp.

„Avem un spital pe care trebuie să-l punem la dispoziția oamenilor în cel mai scurt timp. Am finalizat partea de construcție, de racord la utilități, achiziția dotărilor nemedicale. Am finalizat construirea scărilor de incendiu pe care legislația schimbată ISU ne-a obligat să le facem. Am făcut toate demersurile necesare în vederea achiziției de dotări medicale”, a explicat Coman. El a subliniat faptul că încă din noiembrie 2019 au fost semnate contractele pentru achiziția dotărilor și echipamentelor medeicale, însă banii de la Guvern nu au fost alocați nici până în prezent. „Am făcut o licitație anul trecut, o licitație complicată, pentru că vorbim de o sumă mare de bani și de echipamente medicale care au trebuit analizate și au trebuit să fie foarte bine structurate astfel încât să putem să avem un spital funcțional și din acest punct de vedere. Avem o licitație finalizată din noiembrie 2019 și de atunci ne rugăm de Guvernul României și de Ministerul Sănătății să ne acorde sumele necesare pentru a putea achiziționa aceste dotări. Nu mai vorbim de organizarea altor licitații. Sunt făcute toate hârtiile. Tot ce a stat în puterea municipiului Fălticeni și în raza noastră de competență am făcut. Din noiembrie 2019 sunt opt luni de când așteptăm banii pe care Ministerul Sănătății trebuia să îi dea. Bani absolut necesari pentru a putea deschide spitalul Municipal Fălticeni, un spital așteptat de 30 de ani de 150.000 – 160.000 de oameni. Pentru că nu vorbim doar de posibilii pacienți din Fălticeni, ci de toate comunele și orașele din jurul municipiului. Un spital necesar, pe care fiecare om politic l-a menționat în campaniile electorale. Din 1991, la fiecare tură de alegeri, fiecare candidat la primar, Consiliul Local, Consiliul Județean a spus că va face demersurile necesare pentru a deschide spitalul. Iată că ne-am împotmolit”, a spus primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman: „Ne-am asumat noi ca fălticeneni sarcina și rolul de a deschide acest spital”

Cătălin Coman a declarat că având în vedere această situație, el personal și-a pierdut răbdarea să aștepte alocarea banilor, „pentru că văd în fiecare zi cât de necesar este să deschidem noul Spital Municipal Fălticeni”. „Acum funcționăm într-un spital vechi de 160 de ani, cu 10 – 12 paturi într-un salon, cu doi bolnavi pe pat, cu un singur grup sanitar la parter și unul la etaj, cu condiții minime pentru tot ceea ce înseamnă actul medical. Iar alături avem un spital finalizat integral. Un spital ultra modern care așteaptă doar aceste dotări pentru a putea fi deschis. Prin urmare trebuie să găsim soluții, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Iar soluția este aceasta. Vom contractat un credit, prin hotărârea Consiliului Local. Un credit de aproximativ 18,8 milioane de lei, doar pentru dotările și echipamentele medicale. Un credit care ne va permite să achiziționăm dotările, fără a mai sta la mila și semnătura Guvernului, care s-a dovedit din păcate iresponsabil și nu vrea să deschidă acest spital. Și ne-am asumat noi ca fălticeneni sarcina și rolul de a deschide acest spital prin achiziția dotărilor și echipamentelor medicale. Este un gest de responsabilitate din partea noastră, atât din partea mea, cât și a colegilor din Consiliul Local. Un gest care arată că ne pasă de ceea ce se întâmplă și vrem să facem ceea ce am promis. Să deschidem Spitalul Municipal Fălticeni. Am găsit această soluție, vom merge până la capăt, și nimeni nu va putea spune că noi nu am fost în stare să ne descurcăm. Am făcut toate demersurile legale. Vom continua să facem aceste demersuri legale și în viitor. Pentru că putem să avem o veste bună de la acest Guvern. Dar până nu o avem deocamdată facem ce am promis”, a precizat Cătălin Coman.

Coman le-a mulțumit consilierilor pentru votul acordat în vederea contractării creditului

Primarul din Fălticeni a ținut să mulțumească tuturor consilierilor locali pentru votul unanim dat în vederea contractării acestui credit, chiar dacă au fost și unele discuții în contradictoriu. „Este foarte important că Hotărârea Consiliului Local s-a luat cu unanimitate de voturi. Chiar dacă au existat discuții între mine și consilierii PSD, majoritari, pe de o parte și consilierii de la PNL și ALDE, de pe altă parte, până la urmă toți au înțeles și vreau să le mulțumesc. Suntem responsabili și vrem în continuare să facem o activitate responsabilă și toți consilierii locali și de la putere și opoziție au votat pentru contractarea acestui credit. Practic au votat pentru deschiderea Spitalului Municipal Fălticeni. Sincer vreau să le mulțumesc. Sincer vreau să apreciez că s-a trecut peste orice fel de orgoliu și interes politic, pentru că asta este adevărul. Spitalul Municipal Fălticeni nu mai este un subiect politic. Este un subiect pentru oameni. Am făcut ceea ce poate trebuia să facem mai demult. Sar de opt luni de zile așteptăm un semn pozitiv de la Guvernul României”, a declarat primarul din Fălticeni. El a amintit că atât în calitate de primar, cât și de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență a trimis numeroase adrese către Ministerul Sănătății, inclusiv în perioada stării de urgență din timpul pandemiei de coronavirus, pentru a solicita fondurile necesare pentru deschiderea noului spital.