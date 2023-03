Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că a fost făcută recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția „Centru de servicii sociale integrate Siret – Mănăstioara”. „Comisia de recepție a studiat documentația tehnică, constructorul a oferit detalii și clarificări, dirigintele de șantier și proiectantul și-au prezentat rapoartele de specialitate. Reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții a verificat toate aceste aspecte, precum și lucrările executate, constatând conformitatea proiectului și a construcției realizate. Din partea primăriei au luat parte angajați de la Direcția Tehnică, Serviciul Urbanism, Biroul de implementare proiecte și Direcția de Asistență Socială. În urma verificărilor, comisia a dat undă verde acestei recepții”, a transmis Adrian Popoiu. El a spus că în etapa următoare se vor furniza dotările și echipamentele, mobilier și echipamente pentru birouri și sala de activități, dotări pentru cabinetul medical etc., iar angajații Direcției de Asistență Socială Siret vor planifica activitățile ce urmează să demareze în acest centru.

Popoiu a explicat că noul centru va fi utilizat de Direcția de Asistență Socială care, prin cei 29 de angajați, printre care medici, asistenți medicali, personal de specialitate, va derula mai multe activități în beneficiul persoanelor vârstnice, defavorizate, cu venituri mici sau cu puține posibilități de integrare. „În plus, va fi o bună ocazie și pentru voluntarii din comunitate să se întâlnească într-o locație specifică activității lor”, consideră primarul din Siret. El a mai adăugat că în cadrul „Centrului de servicii sociale integrate Siret – Mănăstioara” se vor desfășura următoarele tipuri de activități: consiliere psihologică, consiliere juridică și servicii de informare și consiliere pentru persoanele defavorizate; activități curente ale Direcției de Asistență Socială (monitorizare, informare, consiliere etc.); activități ale echipei mobile care va asigura servicii specifice și în același timp va îndruma persoanele vârstnice și cele cu dizabilități către alte servicii care vor fi oferite în cadrul centrului (kineto-terapie, consiliere psihologică, terapie ocupațională etc.); servicii de recuperare/reabilitare: kineto-terapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie și altele asemenea, conform nevoilor existente în comunitate; control medical de rutină (tensiune arterială, glicemie, etc.); pe baza constatărilor din teren vor fi invitați medici de specialitate, cum ar fi oftalmologi, neurologi, ortopezi care vor consulta persoanele defavorizate cu probleme de sănătate; vor fi invitați medicii de familie să-și desfășoare activitatea în cadrul centrului social multifuncțional pentru a încuraja populația cartierului Mănăstioara să-și îngrijească sănătatea; vor fi organizate activități culturale periodice în parteneriat cu Centrul Cultural Siret și cu școlile din orașul Siret și împrejurimi și vor fi organizate periodic activități recreative și sportive cu beneficiarii de servicii sociale din zonă.