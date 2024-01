Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a anunțat că de la 1 aprilie 2023 de când s-a introdus taxa specială pentru turism și până în ianuarie 2024 municipalitatea a încasat 769.664 lei. Cei mai mulți turiști, a arătat Harșovschi, au fost în luna august, 19.105. ”V-ați întrebat poate câți vizitatori are lunar municipiul Suceava? Eu vi-i pot spune doar pe cei care s-au cazat în orașul nostru, în unitățile acreditate. De la 1 aprilie 2023, data la care a fost instituită taxa specială de dezvoltare și promovare a turismului în municipiul Suceava, august a fost luna cu cei mai mulți vizitatori în municipiu, respectiv 19.105. Menționez că mai sunt și cei care ne-au vizitat, dar nu s-au cazat în municipiul Suceava, precum și cei cazați prin platformele de tip home sharing, pentru care nu avem o evidență încă”, a spus viceprimarul Sucevei. Taxa specială pentru turism este în cuantum de 3% din valoarea tarifelor pentru fiecare zi de cazare. Taxa se calculează pentru valoarea care nu include T.V.A.

