Primăria Suceava a organizat o amplă acțiune de curățenie a spațiilor verzi dintre blocurile din cartierul George Enescu. Acțiunea a vizat blocurile din zona Aleea Saturn și Aleea Venus, angajații primăriei eliberând spațiile din jurul blocurilor de gardurile vii îmbătrânite, cuști de câini, bănci și alte construcții fără autorizație. „Eliberăm tot ce înseamnă improvizații, gard viu îmbătrânit, împrejmuiri, pentru că nu mai merge așa. Am găsit cuști, fel de fel de depozite făcute de unii suceveni care s-au împroprietărit pe spații. Unii înțeleg, unii nu și vor fi sancționați. Dar vom face curățenie peste tot unde vom merge. Și trebuie spus că este o responsabilitate comună, administrație pe de o parte și cetățeni pe de altă parte, pentru a avea un oraș așa cum ni-l dorim. Doar împreună putem schimba ceva”, a transmis Harșovschi.

