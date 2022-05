Primăria municipiului Suceava continuă să investească în modernizarea sistemului centralizat de termoficare pentru a reduce pierderile din rețele. Municipalitatea va aloca un milion de lei pentru înlocuirea conductelor pe un traseu de 632 de metri de circuit secundar. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Reabilitare rețele de distribuție cu conducte preizolate la Punctul Termic G. Enescu 1, str. Zorilor și Aleea Saturn, municipiul Suceava, Lungime traseu- 632 m” vor fi aprobați în ședința Consiliului Local din 26 mai la inițiativa primarului Ion Lungu.

”Având in vedere necesitatea continuării eficientizării sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice in municipiul Suceava, considerăm necesară derularea in continuare lucrărlor de reabilitare și modemizare a rețelelor termice, a racordurilor și a punctelor termice componente ale acestui sistem. Necesitatea lucrărilor propuse spre aprobare a apărut ca urmare a faptului că instalațiile componente au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzura tehnică și morală, durata de serviciu depașită, sunt necesare reparații frecvente cu costuri mari dar și a importantelor pierderi de energie termica. Rețelele de distribute propuse spre reabilitare au fost construite la inceputul anilor 1970. Conductele pentru incalzire sunt din oțel (OLT 35) iar cele pentru apa caldă menajera din oțel zincat(OLZn). Acestea deservesc blocurile amplasate in zona delimitate de punctul termic George Enescu 1, strada Zorilor și Aleea Saturn , mai exact bloc D10, E 12, E13, E14, E18,E 17,E11, E16, E17, E20, E21, consumatorul Policlinică Piata mică și noul consumator „Spații comerciale și Parcare subterană Piața Mica”. Astfel, se propune înlocuirea acestor conducte de circuit secundar, traseu de 632 m in total 2.548 m de conducte (incălzire și apa caldă menajera tur-retur) cu conducte noi preizolate cu materiale de ultimă generatie”, se spune în expunerea de motive.