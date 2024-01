Primăria municipiului Suceava pune umărul la dotarea Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou”. Primarul Ion Lungu a anunțat că vor fi alocați 1,719 milioane de lei pentru achiziționarea unui aparat radiologic digital la secția de pneumologie. ”

”Am avut o discuție cu domnul director Calancea și vrem să cumpărătm un aparat radiologc digital la pneomologie care costă 1,719 milioane de lei. Vrem să-l finanțăm noi Primăria în totalitate și l-am prins la bugetare”, a spus primarul Ion Lungu. El a sublinuat că municipalitatea suceveană a sprijinit financiar constant cea mai mare unitate medicală din județ.